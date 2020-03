L’OL pourrait se contenter d’un seul gros départ lors du prochain marché des transferts.

Difficile d’y voir clair sur la stratégie que va adopter l’OL lors du prochain marché des transferts, mais le club pourrait être contraint de laisser filer quelques talents s’il ne dispute pas la prochaine Ligue des champions. Mais il ne faut pas s’attendre à trop de départs.

Un seul gros transfert ?

Le club a les reins solides et pourrait se contenter d’une seule grosse vente, car ses joueurs sont bien valorisés. Ainsi, un seul départ semble déjà quasiment assuré, il s’agit de celui de Moussa Dembelé. L’attaquant est dans le viseur de Chelsea et pourrait rapporter à lui seul plus de 50 millions.