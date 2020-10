L’OL va sans doute tenter de vendre Depay lors du mercato de janvier, mais cela devrait être compliqué.

Les dirigeants lyonnais ont fait tout leur possible pour trouver preneur pour Depay dans les dernières heures du marché des transferts. Le joueur n’a plus qu’un an de contrat et c’était sans doute la dernière occasion de le vendre pour une belle somme. Mais aucun accord n’a pu être trouvé.

Il devrait partir libre

Les Gones vont sans doute tenter de vendre leur joueur lors du mercato de janvier à six mois de la fin de son bail. Mais cela devrait être compliqué. En effet, on voit mal des offres arriver pour lui alors qu’il pourra signer dans la moindre indemnité de transfert quelques mois plus tard.