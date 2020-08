De nombreux clubs suivent déjà de très près les performances de Bruno Guimarães, mais l’OL ne doit pas le perdre.

L’OL pourrait vendre plusieurs joueurs lors de ce marché des transferts et garnir les caisses du club qui ne disputera pas de Coupe d’Europe. Mais un joueur n’aura pas de bon de sortie cet été : Bruno Guimaraes. Ce dernier est la bonne pioche du dernier mercato hivernal.

Déjà des pistes

Mais il commence déjà à intéresser de nombreuses grandes formations étrangères et des offres pourraient bien tomber à l’été 2021 puisque le joueur a déjà reconnu qu’il savait qu’il était suivi par de nombreux clubs. Mais l’OL ne doit pas perdre un joueur d’une telle classe et doit dès maintenant se pencher sur l’avenir pour le convaincre de rester le plus longtemps possible.