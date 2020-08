L’OL devrait ouvrir la porte à Depay lors de ce marché des transferts et des offres ne vont pas tarder à tomber.

Les dirigeants de l’OL savent très bien qu’ils ont toutes les chances d’être sollicités pour Depay lors de ce marché des transferts. L’attaquant néerlandais n’a plus qu’un an de contrat et ne semble pas vouloir le prolonger pour le moment. Il ne faudra donc pas laisser passer l’opportunité de bien le vendre.

Porte ouverte

Les Gones ne veulent absolument pas le voir partir libre en juin prochain et pourraient donc lui ouvrir la porte si une offre de 30 millions est faite. Et tout pourrait se débloquer assez vite puisqu’il est considéré comme une priorité par Dortmund pour remplacer Jadon Sancho.