Les dirigeants de l’OL ont vraiment réalisé un coup de génie obtenant le transfert de Paqueta pour 20 millions.

Les dirigeants de l’Olympique Lyonnais peuvent se frotter les mains en pensant au dernier marché des transferts et au superbe coup qu’ils ont fait en sortant Lucas Paqueta du Milan AC. Le joueur était notamment sur les tablettes de Leonardo, mais c’est bien les Gones qui ont pu l’arracher.

Une très belle affaire

Il est venu pour 20 millions d’euros et compte tenu de ses performances depuis qu’il porte le maillot lyonnais c’est une somme dérisoire. Les Gones ont eu du nez et ce transfert est déjà une réussite. Paqueta s’est engagé pour 5 saisons et pourrait bien intéresser rapidement les plus grosses écuries européennes.