L’OL ne peut pas se permettre de voir partir Depy libre de tout contrat dans un an et il faut donc passer à l’action.

Depay n’a plus qu’un an de contrat avec l’Olympique Lyonnais et il est donc urgent de prendre une décision forte à son sujet. Le Néerlandais ne semble pas pressé de prolonger son contrat et s’il refuse un nouveau bail, il faudra alors le mettre sur le marché des transferts.

Une clause libératoire ?

Il est inconcevable pour les Gones d’imaginer perdre Depay dans un an sans récupérer la moindre indemnité de transfert. Mais pour le convaincre de prolonger, les Gones pourraient être contraints de mettre une clause libératoire et les proches de Depay aimeraient qu’elle ne soit pas trop importante…