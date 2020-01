L’OL va devoir se positionner au sujet de Depay qui n’aura plus qu’un an de contrat quand il va revenir de sa blessure.

Les dirigeants de l’OL vont devoir prendre une décision forte au sujet de Depay dans les semaines à venir. Le joueur est actuellement blessé et ne devrait pas revenir cette saison, mais il n’aura plus qu’un an de contrat au mois de juin et il va falloir se positionner.

Il faut le convaincre

Alors qu’on parle d’un possible départ de Moussa Dembele en juin pour une somme proche de 50 millions d’euros, les Gones pourraient avoir besoin de renforcer le statut de Depay et d’être certains qu’il va rester. Sans prolongation, le joueur pourrait partir libre en 2021.