Pour faciliter la venue de Benzema à Lyon en 2022, il faudrait que le joueur ne prolonge pas son contrat.

Depuis quelques semaines, on parle de plus en plus sérieusement de la possibilité de voir Karim Benzema venir terminer sa carrière sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Et il semble que les discussions seraient même déjà lancées entre les différentes parties même si tout cela ne se fera pas avant un an et demi.

Ne pas prolonger

L’OL est chaud, mais ne veut pas que le joueur soit trop vieux pour son retour. C’est la raison pour laquelle des discussions sont en cours pour que Benzema ne prolonge pas son contrat au-delà de 2022 afin d’être libre de ses mouvements dans un an et demi. Mais le joueur peut-il accepter ces conditions ?