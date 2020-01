L’OL a bien pensé à recruter Dani Olmo, mais s’est fait doubler par Leipzig. Bientôt de gros regrets ?

Les dirigeants de l’OL se sont activés de toutes parts lors de ce mercato hivernal pour se renforcer et il semble de plus en plus clair qu’ils ont suivi de très près la poste du milieu de terrain offensif du Dinamo Zagreb, Dani Olmo qui semble promis à un grand avenir.

Doublé sur le fil

Mais les dirigeants de l’Olympique Lyonnais se sont fait doubler sur le fil par les dirigeants de Leipzig qui sont toujours très actifs sur le marché des joueurs jeunes avec de forts potentiels. Le club allemand s’offre peut-être une future star et ce sont les Lyonnais qui pourraient s’en mordre les doigts.