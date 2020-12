Depay est moins décisif depuis quelques matchs. Le Néerlandais est sans doute déjà préoccupé par la gestion de son avenir.

Depay marque le pas depuis quelques semaines. Alors que l’équipe tourne bien, il est nettement moins décisif, mais cela peut se comprendre. Le capitaine des Gones sera libre de tout contrat en juin prochain et on parle très régulièrement de son possible départ en janvier.

Plutôt juin ?

Le Néerlandais a sans doute déjà un peu la tête ailleurs. Néanmoins, même si Koeman fait actuellement tout son possible pour l(avoir à ses côtés dès le mois de janvier, Depay pourrait bien attendre juin pour boucler ses valises. Il ne souhaiterait pas rejoindre un club en crise en milieu de saison.