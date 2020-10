L’OL n’a pas vendu autant que prévu, mais les Gones auront peut-être de meilleures offres financières en juin.

Privé de Ligue des champions, on pensait que l’OL allait être contraint de vendre certains de ses meilleurs éléments lors de ce marché des transferts pour équilibrer ses comptes, mais les Gones ont vendu beaucoup moins que prévu et ce n’est finalement pas si mal.

Pas les bonnes offres

À l’exception de Depay, qui n’a plus qu’un an de contrat et qui pourrait donc partir libre en juin, les Gones ont conservé Aouar et Dembelé qui pourraient bien valoir plus cher dans un an si la crise financière qui frappe le football mondial est passée. L’OL n’a pas eu les offres espérées cette saison à cause du Covid.