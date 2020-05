L’OL pourrait perdre gros avec le marché des transferts bizarre qui va bientôt ouvrir ses portes.

Les dirigeants de l’OL se battent en ce moment pour d’autres soucis, mais le club pourrait bien être fortement impacté par le marché des transferts étrange qui va bientôt s’ouvrir. L’OL vit beaucoup avec la vente de joueurs et la valeur marchande des joueurs est en chute libre.

Une valeur qui s’effondre

Un joueur comme Aouar aurait pu être vendu et l’OL espérait pour lui recevoir des offres de plus de 50 millions d’euros. Mais les clubs ont perdu beaucoup d’argent à cause de la crise et des offres de ce niveau pourraient bien se faire rares. Cela pourrait poser un gros problème aux Gones.