Les Gones vont pouvoir se servir de l’intérêt fort de Chelsea pour Dembelé afin de faire monter son prix.

Le président Aulas sait très bien qu’il pourrait être fortement sollicité pour Moussa Dembelé lors du prochain marché des transferts. L’attaquant des Gones est souhaité par de nombreuses formations anglaises et i lest même la priorité offensive de Chelsea pour le mois de juin.

Plus de 50 millions ?

Les Blues sont prêts à tout pour le recruter et cela met les dirigeants lyonnais dans les meilleures conditions possible pour négocier le montant de son transfert. Les Gones pourraient bien récupérer plus de 50 millions d’euros lors du marché des transferts pour leur attaquant.