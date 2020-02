Si Depay ne prolonge pas son contrat, c’est bien 40 millions d’euros au minimum que pourraient perdre les Gones.

Memphis Depay avait une très belle cote sur le marché des transferts avant sa blessure. Le joueur aurait même pu rejoindre Everton l’été dernier contre une somme de 40 millions d’euros, mais il vise encore plus haut et veut rejoindre une équipe capable de gagner la Ligue des champions.

S’il ne prolonge pas…

Mais il est encore blessé et ne reviendra sans doute pas avant la fin de la saison. Un cas de conscience pour les Gones puisque le joueur n’aura alors plus qu’un an de contrat. S’il ne veut pas prolonger son bail, les Gones pourraient bien le voir partir libre en 2021 et perdre au moins 40 millions.