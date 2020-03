Le coach de Tottenham veut recruter Eder Militao lors du prochain mercato.

José Mourinho, le manager de Tottenham, va chercher à renforcer son effectif l’été prochain lors du mercato. Le coach portugais courtise plusieurs joueurs en vue de la prochaine intersaison.

Militao courtisé

Et un joueur de Zinedine Zidane lui plaît particulièrement. Il s’agit d’Éder Militao, le défenseur central qui a été recruté il y a un an par Madrid en provenance du FC Porto. Mais Florentino Pérez ne fera aucun cadeau à son ancien coach et veut récupérer au moins 50 millions d’euros pour son joueur.