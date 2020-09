José Mourinho s’est réconcilié avec l’un de ses joueurs, qui était sur les tablettes du club de la capitale.

En conflit avec son entraîneur José Mourinho pendant plusieurs mois, l’international français Tanguy Ndo’mbele ne devrait pas quitter Tottenham cet été. Malgré les rumeurs et les contacts de son entourage avec plusieurs clubs et directeurs sportifs, dont Leonardo, le milieu de terrain ne penserait plus à un transfert désormais.

Relations apaisées

L’ancien Lyonnais et Mourinho se seraient rabibochés ces dernières semaines. Les dirigeants des Spurs ne veulent plus entendre parler d’un transfert de leur joueur désormais. Leonardo peut oublier cette piste.