La star argentine, Lionel Messi semble de plus en plus proche de Manchester City.

Sous contrat jusqu’en fin de saison, Lionel Messi refuse de prolonger avec le club catalan et pourrait quitter le club dès cet hiver. Manchester City aurait en effet lancé les grandes manœuvres pour recruter l’Argentin en janvier. Et selon la presse spécialisée, Messi n’a jamais été aussi proche de retrouver Pep Guardiola.

City peut lui offrir des titres

Le joueur, lassé par la situation de son club, s’estime par ailleurs harcelé par le fisc espagnol et penserait de plus en plus à un transfert dans un autre pays. Par ailleurs, le Barça est d’une pauvreté affligeante sur le terrain et ne pourra pas se renforcer en janvier. En rejoignant City, Messi jouera le titre en Premier League et en Ligue des Champions. Sportivement, le challenge est très attrayant.