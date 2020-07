Pas une semaine ne passe sans que la presse espagnole ne parle du possible transfert de Mbappé

La presse espagnole a toujours des choses à raconter sur Mbappé. Le club français est devenu la cible des journaux ibériques notamment depuis qu’il a arraché Neymar à la Liga. Et les journaux ne cessent de parler et surtout de la possibilité de voir Mbappé rejoindre la Liga.

Toujours un truc à raconter

L’attaquant champion du monde a pourtant bien affirmé qu’il voulait rester au en France et Leonardo fait actuellement tout son possible pour le convaincre de prolonger son bail, mais les journaux espagnols ne lâchent rien et affirment désormais qu’il pourrait rejoindre Zidane l’été prochain.