L’avenir de David Alaba devrait se jouer entre quatre clubs.

Sous contrat jusqu’en fin de saison du côté du Bayern Munich, David Alaba n’a pas prolongé et ne devrait pas le faire. L’international autrichien se rapproche de plus en plus d’un départ libre en fin de saison. Et alors que Floretino Pérez aurait décidé d’abdiquer face aux exigences du joueur, quatre clubs restent en lice pour s’offrir les services du défenseur munichois.

Alaba ne prolongera pas

Il s’agit de Manchester United, de Manchester City, Chelsea et du club de la capitale française. Ces quatre clubs sont moins impactés que les autres par la crise économique et ont les moyens de répondre aux grosses exigences financières d’Alaba.