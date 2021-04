Manchester United ne serait plus très loin de donner son feu vert pour le transfert de Pogba. Son remplaçant est trouvé.

Paul Pogba veut changer d’air lors du prochain marché des transferts. Le milieu de terrain de l’équipe de France a refusé de prolonger son contrat et il va donc sans doute devoir partir puisqu’il n’a plus qu’un an d’engagement avec le club anglais. Et Manchester United ne serait plus très loin de valider son départ.

Son remplaçant trouvé ?

Les dirigeants anglais pensent même activement à la meilleure façon de le remplacer pour la saison prochaine. C’est notamment pour cette raison qu’ils ont accéléré les discussions pour Ryan Gravenberch qui est la révélation de la saison à ce poste sous le maillot de l’Ajax Amsterdam.