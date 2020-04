Les dirigeants de Manchester United auraient une idée pour remplacer Paul Pogba cet été.

Paul Pogba a plus que jamais l’intention de quitter Manchester United cet été et le champion du monde n’aurait plus la tête à la formation anglaise. Les dirigeants de MU freinent son départ, mais ils ne pourront pas aller contre la volonté du joueur sans prendre le risque d’entrer en conflit.

Intéressés par Tolisso

Ils cherchent donc des solutions pour le remplacer et auraient une idée qui pourrait débloquer la situation. Ils pourraient remplacer leur champion du monde par un autre. Ils sont en effet positionnés pour un transfert de Corentin Tolisso qui pourrait quitter le Bayern cet été.