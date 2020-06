Manchester United semble bien en pole position pour faire signer le grand espoir du football anglais.

Les dirigeants de Manchester United veulent frapper très fort sur le marché des transferts puisqu’ils ont fait de Jadon Sancho leur grande priorité et qu’ils semblent prêts à tout pour faire signer le grand espoir du football anglais. Et ils ont toutes les chances d’y parvenir.

MU grand favori

Le joueur semble totalement convaincu que Manchester United est le meilleur choix pour lui et il ne voudrait s’engager nulle part ailleurs. Il est pourtant sur les tablettes des formations les plus prestigieuses et figure notamment dans les petits papiers de Zidane, mais c’est bien MU qui devrait empocher la mise.