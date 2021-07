L’entraîneur de Manchester City pourrait bien faire une offre de transfert pour s’offrir les services de Griezmann.

Pep Guardiola n’en finit pas d’être très actif sur le marché des transferts et pourrait bien encore frapper fort. Il cherche des éléments offensifs et pourrait bien tout mettre en œuvre pour relancer la carrière de Griezmann qui semble actuellement dans une voie sans issue.

La meilleure solution ?

L’entraîneur de Manchester City apprécie le profil du champion du monde et il semble de plus en plus crédible de le voir dégainer une offre pour le joueur de l’équipe de France. Une solution en Angleterre pourrait tenter le joueur qui commence à comprendre qu’il a tout intérêt à faire ses valises.