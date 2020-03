Les dirigeants du LOSC pensent à l’avenir, mais commencent à se faire du souci au sujet de Christophe Galtier.

Le LOSC fait du très bon travail depuis plusieurs mois et c’est en grande partie grâce à Christophe Galtier qui a su gérer un groupe monté de toutes pièces. Mais l’inquiétude grandit du côté de la formation nordiste quand on parle de l’avenir de l’entraîneur du club.

Pression en interne ?

Galtier aurait en effet déjà de nombreuses sollicitations pour la saison prochaine et la question de son départ pourrait se poser plus rapidement que prévu. Les dirigeants vont faire leur possible pour le convaincre de rester, mais Galtier pourrait notamment mettre la pression pour garder ses meilleurs joueurs.