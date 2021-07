Grâce à ses performances lors de l’Euro, la cote de Renato Sanches a totalement explosé et il pourrait rapporter gros.

Les dirigeants du LOSC se sont sans doute frotté les mains en observant les prestations du Portugal lors de l’Euro. La sélection lusitanienne était transformée quand Renato Sanches était aligné et le jeune milieu de terrain a impressionné l’ensemble des observateurs par son aisance et sa régularité.

Pas moins de 60 millions

Il ne manquait déjà pas de courtisans depuis quelques semaines, mais le joueur en a encore gagné d’autres et sa cote ne fait que grimper. On parle de son possible départ, mais Lille ne le laissera sans doute pas filer désormais à moins de 60 millions d’euros. Une très bonne affaire grâce à l’Euro ?