Le LOSC pourrait se mettre en quête d’un renfort dans le secteur offensif lors du mercato hivernal.

Le LOSC sera sans doute nettement plus actif au rang des départs lors de ce mercato hivernal, mais le club ne ferme pas la porte à une arrivée non plus. Les dirigeants sont attentifs à la récupération de Weah qui est victime de problèmes musculaires à répétition.

Une short-list existe

Si le moindre doute existe, les dirigeants vont se mettre en quête d’une recrue dans le secteur offensif. Le LOSC souhaiterait trouver un joueur avec un fort potentiel selon les informations du journal l’Équipe. Une short-list existerait déjà, mais les dirigeants vont devoir trancher.