Le LOSC envisage de garder Osimhen une année de plus, mais tout dépendra sans doute des offres.

Les dirigeants du LOSC commencent à se poser des questions au sujet de l’avenir de Osimhen. Le joueur impressionne l’Europe entière et pourrait bien rapporter gros. Mais les dirigeants commencent à envisager la possibilité de le garder une année supplémentaire et de ne lui donner aucun bon de sortie en juin.

La barre des 50 millions

Tout dépendra néanmoins des offres qui vont être formulées. Le LOSC est sûr de la valeur du joueur et ne me vendra pas à n’importe quel prix. En dessous de 50 millions d’euros, les offres seront refusées et le joueur restera au moins une année de plus. Mais au-dessus de 50 millions, faut-il vraiment prendre le risque de le garder ?