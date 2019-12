Lopez a déclaré qu’il se voyait bien garder Osimhen une année de plus. Pour faire monter les enchères ?

Gérard Lopez a mis en place une économie très claire au LOSC. Le club cherche des joueurs avec de forts potentiels pour les faire grandir et les vendre ensuite quand ils ont atteint le plus haut de leur valeur marchande. Et le club a eu du nez en allant chercher Osimhen pour 13 millions.

Faire monter les enchères ?

Le président du club sait que les meilleurs clubs européens le suivent de près, mais il vient de déclarer qu’il conserverait bien le joueur une année de plus. Mais pourra-t-il résister à de très grosses offres ? Des clubs seraient déjà prêts à mettre plus de 40 millions d’euros sur la table.