Le LOSC sait que de belles offres pourraient être formulées en janvier pour ses attaquants. Mais elles seront refusées.

Les dirigeas du LOSC savent que des offres très importantes pourraient être faites dans le courant du mois de janvier pour des joueurs comme Osimhen et Gabriel. Ces deux éléments sont suivis par plusieurs clubs de premier plan et on parle déjà d’offres aux alentours de 30 millions.

Plus cher en juin ?

Mais cela ne sera pas suffisant pour convaincre les Lillois. Ces derniers ont pris la décision de refuser toutes les offres qui seront formulées cet hiver pour Gabriel et Osimhen, aussi importantes soient-elles. Le LOSC est persuadé de pouvoir les vendre plus cher en juin.