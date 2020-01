Les dirigeants de Liverpool savent que de grosses sollicitations pourraient arriver en juin pour Sadio Mané.

Liverpool règne sur la Premier League et sur l’Europe entière depuis maintenant plusieurs mois. Les joueurs de Jurgen Klopp ont logiquement la cote sur le marché des transferts et il est possible que les Reds cherchent à se renouveler lors de la prochaine intersaison.

Pas moins de 150 millions

C’est notamment pour cette raison qu’on parle de plus en plus d’un possible départ de Sadio Mané en juin. L’international sénégalais aurait l’envie de découvrir autre chose la saison prochaine et il est notamment sur les tablettes de Zidane. Mais Liverpool ne le lâchera pas à moins de 150 millions.