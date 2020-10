Liverpool commence à avoir de plus en plus de chances de convaincre Mbappé de rejoindre la Premier League la saison prochaine.

Mbappé n’aura plus qu’un an de contrat en juin prochain et il ne serait pas disposé à prolonger son bail. Dans ces conditions, il a toutes les chances de faire ses valises en juin et on pensait le voir prendre la direction de l’Espagne. C’est encore loin d’être fait. Il s’intéresse de plus en plus à la Premier League.

Un coup à jouer

Le championnat anglais commence à devenir nettement plus intéressant que la Liga et Liverpool fait les yeux doux au jeune champion du monde depuis maintenant plusieurs semaines. La perspective de travailler aux côtés de Jurgen Klopp intéresse de plus en plus Mbappé et son entourage.