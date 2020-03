Les dirigeants de l’Inter Milan ne pourront pas recruter Griezmann.

Alors qu’il pourrait être poussé vers la sortie en fin de saison, le Français Antoine Griezmann a récemment été envoyé à l’Inter Milan par la presse spécialisée. Sur le papier, cela pourrait en effet marcher.

Impossible pour l’Inter !

Un échange entre Lautaro Martinez et Griezmann semble même être possible. Mais le salaire du joueur va poser problème. Le club italien n’a clairement pas les moyens d’offrir à Griezmann plus de 10 millions d’euros par an. Mais le Français touche entre 17 et 20 millions d’euros par an en Catalogne. Une piste à oublier…