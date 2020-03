Pour les observateurs, Cristiano Ronaldo regrette d’avoir rejoint la Juventus en 2018.

Fâché avec Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo avait décidé de changer d’air en 2018. La star portugaise a quitté la capitale espagnole pour rejoindre la Juventus. En Italie, Cristiano Ronaldo ne serait pas aussi heureux que dans son ancien club. Les spécialistes du mercato assurent que CR7 regrette son choix.

Il veut revenir ?

Et les observateurs vont plus loin en assurant que le Portugais voudrait revenir dans son ancien club dès l’été prochain. Une telle opération semble néanmoins compliquée. Madrid est en effet passé à autre chose et pas sûr que Florentino Pérez soit prêt à réoffrir un très gros salaire à son ancien numéro 7.