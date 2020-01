Camavinga commence à être courtisé dans toute l’Europe, mais Leonardo fera son possible pour le garder en Ligue 1.

Leonardo suit la piste de plusieurs jeunes joueurs qui pourraient exploser dans les années à venir et il n’est bien sûr pas insensible au talent de Eduardo Camavinga qui impressionne depuis le début de la saison sous le maillot du Stade Rennais et qui est suivi par les plus grands.

Toutes les offres refusées ?

Le directeur sportif parisien serait convaincu par le potentiel du jeune milieu de terrain et ne voudrait pas le voir quitter la Ligue 1 sans rien faire. S’il sent une brèche, il s’activera immédiatement, mais les Bretons n’ont aucune intention de le vendre et pourraient refuser toutes les offres en juin.