Neymar semble prêt à discuter d’une prolongation de contrat, mais est-ce la meilleure option ?

La prolongation de Neymar devrait faire couler beaucoup d’encre dans les semaines à venir. Les proches du Brésilien commencent à laisser entendre que l’attaquant ne serait pas contre un nouveau contrat. Le joueur a compris qu’il sera difficile pour lui de partir pour 180 millions.

Il veut prolonger

Et s’il ne part pas, il espère toucher encore plus d’argent. Dans ces conditions, faut-il vraiment le prolonger ? Ses fréquentes blessures et son hygiène de vie ne plaident pas forcément en sa faveur. Leonardo est peut-être arrivé au bout de l’aventure avec lui, mais il ne sera pas facile à vendre.