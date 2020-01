Alors que la concurrence est particulièrement vive pour récupérer Eriksen libre, Leonardo aurait trouvé les bons arguments.

Christian Eriksen sera libre de tout engagement avec Tottenham en fin de saison et les plus grands clubs rêvent de le recruter sans débourser la moindre indemnité. Les finalistes de la dernière Ligue des champions espéraient une vente en janvier, mais cela semble impossible.

Une grosse offre ?

Mais alors que la concurrence est particulièrement forte pour le faire signer, des rumeurs circulent de plus en plus en évoquant un accord déjà conclu avec Leonardo pour la saison prochaine. Le directeur sportif brésilien aurait transmis l’offre financière la plus élevée.