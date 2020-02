Des rumeurs commencent à courir au sujet de Leo Messi, mais la Juventus est-elle capable d’un coup de folie ?

Les rumeurs les plus folles commencent à courir au sujet de Leo Messi. Le joueur aurait la possibilité de changer d’air l’été prochain, mais rares sont ceux qui ont les moyens de se payer ses services. On parle pourtant de la Juventus qui aurait le projet totalement fou d’associer Messi et Cristiano Ronaldo.

Il ne devrait pas bouger

Cela semble pourtant totalement impossible notamment parce que la masse salariale serait dingue si les deux meilleurs joueurs du monde sont associés. Les rumeurs vont bon train, mais il faut se rendre à l’évidence, Leo Messi a toutes les chances de ne pas bouger l’été prochain.