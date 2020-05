Leo Messi a pris les choses en main pour tenter de mettre en place un transfert pour cet été.

Leo Messi se pose des questions au sujet de son avenir et pour poursuivre son aventure il veut s’assurer d’être entouré des meilleurs joueurs possible la saison prochaine. Il ne serait pas contre un départ de Griezmann et s’active lui même pour faire venir un joueur offensif.

Il a fait le job

Selon la presse étrangère, il aurait appelé en personne Lautaro Martinez pour le convaincre de ne pas prolonger son bail avec l’Inter Milan afin qu’il puisse le rejoindre en Liga le plus rapidement possible. Messi a fait son travail, il faut maintenant que ses dirigeants prennent le relais.