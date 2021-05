Les dirigeants de Manchester United devraient accepter de vendre Paul Pogba cet été.

Malgré de nombreuses rumeurs, Paul Pogba n’a jamais quitté Manchester United au cours des derniers mercato. Les Red Devils n’ont jamais voulu lâcher leur milieu de terrain français. Mais la donne aurait changé. Selon plusieurs sources anglaises, United aurait pris la décision de vendre Paul Pogba lors de la prochaine intersaison.

Pogba refuse de prolonger !

Le Français refuse de prolonger son contrat et pourrait partir libre dans un an. Manchester United ne veut surtout pas prendre de risque et devrait donc accepter de le vendre lors du prochain mercato. Plusieurs clubs (Madrid, Juventus…) sont sur le coup.