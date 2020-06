Plus le temps passe et plus il semble évident que Griezmann va devoir changer d’air le plus vite possible.

Griezmann ne va pas pouvoir rester plus longtemps dans cette situation et alors que l’Euro se jouera à l’été 2021, le champion du monde va devoir changer d’air le plus rapidement possible pour retrouver son meilleur niveau et évoluer dans un environnement plus favorable.

Une perte d’argent ?

Pris en grippe par Messi et ses partenaires, le joueur français n’est pas à l’aise et cela se voit. Il va devoir boucler ses valises et ses dirigeants ne vont sans doute pas pouvoir récupérer ce qu’ils ont investi sur lui l’an dernier. Il a été payé 120 millions, mais pourrait partir pour 80.