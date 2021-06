Le retour de Carlo Ancelotti sur le banc merengue aurait convaincu Isco de rester.

Alors que son départ ne semblait plus faire de doutes du côté de Madrid, le milieu de terrain espagnol Isco pourrait finalement rester au Real cet été. En effet, selon le journal AS, le retour de Carlo Ancelotti a bouleversé les plans de la star espagnole pour cet été.

Isco prêt à rester

Isco voudrait rester au Real cet été et serait convaincu de pouvoir se relancer sous les ordres du coach italien. Reste à savoir désormais si Florentino Pérez sera d’accord pour conserver Isco si celui-ci ne prolonge pas son contrat. Isco n’a plus qu’un an de bail pour rappel.