Au départ, l’Inter Milan voulait 80 millions d’euros pour le transfert de Hakimi, mais le club italien pourrait être plus raisonnable.

Il se confirme en Italie que l’Inter Milan a bien l’intention de vendre au plus vite Hakimi. Le joueur a une belle valeur marchande et intéresse de nombreux gros clubs. Dans le même temps, l’Inter a subi de grosses pertes financières cette saison et va devoir faire entrer de l’argent dans les caisses.

20 millions de moins ?

Initialement, le club italien voulait 80 millions d’euros pour son joueur, une somme totalement folle pour un élément qui évolue à ce poste. Mais afin de faciliter son départ, le club italien pourrait finalement être plus raisonnable. La presse locale assure que 60 millions pourraient être suffisants.