La presse italienne est persuadée que Cristiano Ronaldo pourrait bientôt signer un contrat de folie avec la Juventus.

La presse italienne semble sûre d’elle : la Juventus est prête à prolonger le contrat de Cristiano Ronaldo pour que la star portugaise ne se laisse pas tenter par une destination exotique. Le joueur a pourtant déjà 35 ans, mais la Juve envisage une prolongation jusqu’en 2024.

Une très belle affaire

Et CR7 pourrait signer un contrat de 31 millions d’euros par an ce qui semble totalement fou puisqu’il ne faut pas oublier qu’il aura 39 ans pour ses derniers mois de contrat. Ce serait une excellente affaire pour Cristiano Ronaldo et pour son agent, Jorge Mendes.