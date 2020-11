L’arrivée d’Andréa Pirlo sur le banc de la Juventus a fait énormément de bien à Cristiano Ronaldo.

La presse italienne assure depuis plusieurs mois qu’un départ de Cristiano Ronaldo en fin de saison est possible. Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, la Juve et son joueur n’exclueraient pas un départ l’été prochain. Des informations démenties par les deux camps. Il faut dire que depuis quelques semaines, CR7 aurait revu ses plans en vue de l’avenir.

Pirlo change tout !

Si Cristiano Ronaldo a bel et bien pensé à un départ de la Juve il y a quelques mois, cela ne ferait plus partie de ses plans. L’arrivée d’Andréa Pirlo sur le banc turinois aurait tout changé pour CR7, plus que jamais en phase avec son coach. Le Portugais souhaiterait désormais rester à Turin jusqu’en 2022.