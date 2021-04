Le directeur sportif parisien est mal embarqué pour le recrutement de Raphaël Varane.

Alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat du côté de Madrid, Raphaël Varane penserait sérieusement à un transfert. L’international français intéresse plusieurs clubs et Florentino Pérez, qui ne veut pas le voir partir libre dans un an serait d’accord pour le vendre. Leonardo est sur le coup.

Varane vers un transfert ?

Mais le dirigeant parisien va faire face à un sérieux problème. Alors que Chelsea et Manchester United sont également sur le coup, Raphaël Varane se verrait plus en Premier League qu’en Ligue 1 la saison prochaine. Un retour en France, dans un championnat moins huppé, ne serait pas du tout à l’ordre du jour pour le champion du monde français.