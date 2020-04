La Juventus a fait de Icardi sa priorité absolue pour le poste d’attaquant et ne va rien lâcher.

Il se confirme chaque jour un peu plus que la Juventus ne lâchera pas la piste de Mauro Icardi tant qu’elle considérera qu’elle a une chance de le recruter. Le club italien fait de l’Argentin sa grande priorité pour remplacer Higuain la saison prochaine et veut l’associer à Dybala et Ronaldo.

Aucune porte fermée

Les négociations seront tendues, mais le club italien est prêt soit à payer très cher pour l’avoir soit à mettre des joueurs dans la balance. Les discussions sont toujours actives avec Leonardo et le directeur sportif brésilien, qui a toujours la main pour le recruter, ne ferme aucune porte.