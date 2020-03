La Juventus aurait l’intention de s’activer pour la nouvelle folie du football brésilien, le jeune Kaio Jorge.

La Juventus a de grandes ambitions pour les années à venir et veut trouver les grandes stars de demain. Selon la presse brésilienne, les dirigeants italiens feraient actuellement tout leur possible pour se rapprocher des représentants du jeune Kaio Jorge qui porte le maillot de Santos.

Une clause trop élevée

Ce jeune joueur de 18 ans est taillé pour devenir l’un des meilleurs du monde à son poste et les plus grands clubs du monde sont attentifs à son évolution. La Juventus est sur les rangs mais la clause libératoire de ce jeune joueur a été fiée à 50 millions d’euros et cela a de quoi refroidir les ardeurs.