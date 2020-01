Rabiot revient à son meilleur niveau avec la Juventus et il n’est désormais plus question de départ pour lui.

Les débuts de Rabiot avec la Juventus ont fait couler beaucoup d’encre. Le milieu de terrain ne s’attendait pas à un temps de jeu aussi limité pour la première partie de la saison et il est clair que ses proches lui ont un temps cherché une porte de sortie pour le mercato hivernal.

Il ne veut plus bouger

Il a été proposé à plusieurs équipes européennes et certaines sont allées jusqu’à transmettre des offres de prêt avec option d’achat. Mais il n’est désormais plus question d’un transfert de Adrien Rabiot. Le milieu de terrain a retrouvé son meilleur niveau et devrait nettement plus jouer.