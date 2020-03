On parle beaucoup de l’avenir de Cristiano Roanldo qui pourrait bien signer un nouveau contrat avec la Juve.

Les dirigeants de la Juventus savent très bien que Cristiano Ronaldo se pose des questions au sujet de son avenir. La star portugaise pourrait signer pour une fortune aux États Unis notamment afin de finir sa carrière en MLS, mais il a très envie de continuer à gagner des trophées en Europe.

Un salaire de fou

Mais CR7 pense aussi à son avenir financier et pourrait demander un nouveau contrat aux dirigeants italiens. Ces derniers ne veulent pas le voir partir et pourraient donc tout faire pour le convaincre de prolonger son bail. Il pourrait signer jusqu’en 2024 pour 31 millions d’euros par an.