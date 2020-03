Si la Juventus veut faire venir Zidane, il va falloir lui offrir des garanties et Mbappé pourrait en être une.

La Juventus a de très grandes ambitions pour les mois à venir et le club italien commence à penser de plus en plus à la possibilité de ramener Zidane dans le club pour en faire l’entraîneur pendant de longues années. Mais il va falloir lui vendre un projet ambitieux.

Une garantie pour Zidane

Zidane est blasé par les promesses qui n’ont pas été tenues et pourrait demander des garanties. Si la Juve veut le convaincre, le club italien pourrait être contraint de tout mettre en œuvre pour boucler le transfert de Mbappé avec lequel Zidane aimerait beaucoup travailler.